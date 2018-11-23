Воришку переехала собственная машина во время полицейской погони

Промышлявший воровством из машин 31-летний американец, уходя от полицейского преследования, попал под колесо собственного автомобиля и угодил в больницу с переломом ноги, сообщает Komo News. Поимку злоумышленника сняла камера регистратора.

Описанные события произошли поздним вечером в понедельник, 19 ноября, в районе Хэппи-Воллей в штате Орегон, откуда поступили жалобы на попытки некоего молодого человека вскрыть несколько машин. По приметам стражи порядка быстро обнаружили припаркованную Honda Accord, за рулем которой, откинувшись в кресле, находился 31-летний Исайя Джон Геллатли.

При появлении полицейских он тут же завел машину и попытался скрыться, но далеко уйти ему не удалось — стражи порядка фактически заблокировали его на парковке. Подозреваемый бросился наутек на своих двоих, но при попытке обогнуть свою же машину угодил под ее колесо. Выбраться самостоятельно он не смог, как, впрочем, и убежать — медики диагностировали у Исайи перелом ноги и несколько ушибов. Из больницы он будет переведен в тюрьму.