Проблемы с захоронениями красноармейцев: Россия направила ноту Литве

Российское посольство в Литве направило ноту в МИД страны в связи со сложной ситуацией вокруг захоронений российских военных в Литве. Как отметили в МИД РФ, деструктивные действия литовских властей фактически привели к блокировке ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов.

Причем вместо поисков решения сложившейся ситуации, Вильнюс сознательно идет на ее обострение, считают российском дипведомстве.

Как уточняет ТАСС, российское Министерство иностранных дел намерено и впредь действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории РФ.