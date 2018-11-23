Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 ноября 201818:36

Американский институт разрабатывает гиперзвуковую ракету

defense.gov

Институт Военно-морских сил США приступил к созданию гиперзвуковых ракет с обычными, неядерными, боеголовками. В районе Гавайских островов уже прошли испытания прототипа. Вооружать им будут либо стратегические подводные лодки класса "Огайо", либо эсминцы. Окончательное решение пока не принято, сообщает агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".

Никаких характеристик новой гиперзвуковой ракеты создатели не разглашают. Однако уточняют, что их оружие сможет добраться до любой цели на планете в течение одного часа.

Штаты уже не первый год пытаются создать гиперзвуковые летательные аппараты. Самым успешным пока стал X-51A Waverider. В 2013 году он разогнался до 5,1 Маха, то есть достиг нижней границы гиперзвука. Весь полет занял всего 6 минут. За это время аппарат пролетел свыше 400 километров.

Сейчас

18:45

Лавров рассмешил зал своим советом Западу

17:46

Умер автор слов на "Прощание славянки" Аркадий Федотов

17:25

Цена Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

17:16

Ситуация с мигрантами на границе Мексики и США привела к гуманитарному кризису

15:55

Киев снял арест с акций и имущества "дочки" Сбербанка

15:13

Смертник взорвался в мечети в Хосте

15:11

Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин хочет улучшить жизнь россиян в реальности, а не на бумажке

Путин хочет улучшить жизнь россиян в реальности, а не на бумажке

2 часа назад
Вылет из Москвы: президентская делегация скрутила мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из самолета

Вылет из Москвы: президентская делегация скрутила мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из самолета

1 час назад
Умер автор слов на "Прощание славянки" Аркадий Федотов

Умер автор слов на "Прощание славянки" Аркадий Федотов

52 минуты назад
Американский институт разрабатывает гиперзвуковую ракету

Американский институт разрабатывает гиперзвуковую ракету

32 минуты назад
Хищения на стройке дачи Путина: комментарий Пескова

Хищения на стройке дачи Путина: комментарий Пескова

5 часов назад
Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

3 часа назад
"Они 10 лет могут искать работу под себя": депутат объяснил, почему стоит идти в маляры

"Они 10 лет могут искать работу под себя": депутат объяснил, почему стоит идти в маляры

2 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
В Кремле прошли тактические учения ФСО

В Кремле прошли тактические учения ФСО

1 час назад
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

7 часов назад
Изнасилование дознавателя полицейскими: Следком отреагировал на записи с камер

Изнасилование дознавателя полицейскими: Следком отреагировал на записи с камер

5 часов назад
170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

3 часа назад
Россия объявила в международный розыск девять боевиков, причастных к гибели россиян

Россия объявила в международный розыск девять боевиков, причастных к гибели россиян

8 часов назад
Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

2 часа назад
Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

6 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

19.11.2018 15:30
Фигурист Самарин – второй после короткой программы этапа Гран-при

Фигурист Самарин – второй после короткой программы этапа Гран-при

14 минут назад
В США два школьника угнали самолет

В США два школьника угнали самолет

15 минут назад
Проблемы с захоронениями красноармейцев: Россия направила ноту Литве

Проблемы с захоронениями красноармейцев: Россия направила ноту Литве

24 минуты назад
Остались без зарплат: полсотни сотрудников "Севера" объявили голодовку

Остались без зарплат: полсотни сотрудников "Севера" объявили голодовку

35 минут назад
Риелторы рассказали, какой должна быть квартира для инвестиций

Риелторы рассказали, какой должна быть квартира для инвестиций

42 минуты назад
Пять миллионов за две статьи: Якунин подал в суд на "Новую"

Пять миллионов за две статьи: Якунин подал в суд на "Новую"

1 час назад
В Петербурге 73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка

В Петербурге 73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка

1 час назад
В Пензе потерявший управление автомобиль врезался в группу пешеходов. Видео

В Пензе потерявший управление автомобиль врезался в группу пешеходов. Видео

1 час назад
Цена Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Цена Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

1 час назад
Ситуация с мигрантами на границе Мексики и США привела к гуманитарному кризису

Ситуация с мигрантами на границе Мексики и США привела к гуманитарному кризису

1 час назад
Воришку переехала собственная машина во время полицейской погони

Воришку переехала собственная машина во время полицейской погони

1 час назад
Лавров: внятной реакции от ЕС на угрозы взорвать Керченский мост нет

Лавров: внятной реакции от ЕС на угрозы взорвать Керченский мост нет

1 час назад
Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019

Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019

1 час назад
Верховная рада приняла бюджет с огромным дефицитом под стойкий запах перегара

Верховная рада приняла бюджет с огромным дефицитом под стойкий запах перегара

1 час назад
Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор

Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор

1 час назад
"Тупорылые!": в Москве девушка за рулем протаранила внедорожник. Видео

"Тупорылые!": в Москве девушка за рулем протаранила внедорожник. Видео

2 часа назад
Тяжелый боевой дрон "Охотник" разогнался до 200 километров в час

Тяжелый боевой дрон "Охотник" разогнался до 200 километров в час

2 часа назад
Магомедовых оставили в СИЗО

Магомедовых оставили в СИЗО

2 часа назад
Киев снял арест с акций и имущества "дочки" Сбербанка

Киев снял арест с акций и имущества "дочки" Сбербанка

2 часа назад
Введение налога для самозанятых одобрено Совфедом

Введение налога для самозанятых одобрено Совфедом

2 часа назад
Социальная справедливость для россиян - это не колбаса и холодильник

Социальная справедливость для россиян - это не колбаса и холодильник

3 часа назад
Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

3 часа назад
Место под солнцем: как пожить в Барселоне и остаться довольным

Место под солнцем: как пожить в Барселоне и остаться довольным

4 часа назад
Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно

Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно

4 часа назад
В выходные погода вернется к климатической норме

В выходные погода вернется к климатической норме

5 часов назад
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м

Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м

19 часов назад
Ямал: не нефтью единой

Ямал: не нефтью единой

4 часа назад
История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

8 часов назад
Создан прототип компьютера HAL из "Космической одиссеи" Стенли Кубрика

Создан прототип компьютера HAL из "Космической одиссеи" Стенли Кубрика

8 часов назад
Вести.net: "Короля Youtube" вот-вот низложат конкуренты

Вести.net: "Короля Youtube" вот-вот низложат конкуренты

9 часов назад
"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

20.11.2018 17:24