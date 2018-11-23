Фигурист Самарин – второй после короткой программы этапа Гран-при

Во французском городе Гренобль стартовал шестой этап Гран-при. Турнир был открыт одиночным прокатом короткой программы у мужчин. Российский фигурист Александр Самарин по итогам выступлений занимает второе место.

Россиянин получил за свою программу от судей 90,86 балла. Лидером после проката короткой программы является американский спортсмен Джейсон Браун, в активе которого 96,41 балла. Третье место занимает еще один представитель США Натан Чен. Его результат равен 86,94 балла.

Произвольная программа будет представлена фигуристами в субботу, 24 ноября.