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23 ноября 201819:21

"Барселона" заинтересована в защитнике "Зенита" Ивановиче

Испанская "Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику санкт-петербургского "Зенита" Браниславу Ивановичу. Руководство каталонцев намерено подписать контракт с сербом уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется 1 января 2019 года.

В "Барселоне" Иванович рассматривается как потенциальная замена травмированному Самуэлю Утмтити, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Goal. При этом сербскому игроку обороны будет предложен краткосрочный контракт с каталонским клубом. По окончании сезона "блаугранас" намерены совершить трансфер защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

Иванович выступает за "Зенит" с лета 2017 года, куда перешел из лондонского "Челси". За "сине-бело-голубых" защитник сыграл 45 игр, забив 3 гола.

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