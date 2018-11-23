Путина обвинили в "грубом нарушении территориальной целостности Украины"

МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным "несогласованным" визитом президента России Владимира Путина в Крым. Соответствующая нота протеста направлена в российское Министерство иностранных дел, передает ТАСС.

По мнению украинской стороны, этот визит, как и любые другие поездки российских чиновников на полуостров, "являются грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

В марте 2014 года Крым был принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума, на котором более 96,7% проголосовавших жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Киев признавать Крым частью РФ отказывается.

23 ноября Владимир Путин провел в окрестностях Ялты расширенное заседание президиума Госсовета.