Тимошенко выбрала путь майданной конфронтации
Лидер партии “Батькивщина” и экс-премьер украинского правительства представила свою программу с которой идёт на президентские выборы.
И вновь — ключевой термин это “майдан”. Тимошенко претендует на то, чтобы обратить в свою пользу революционное наследие последних лет.
Лозунги, которые она размещает на своей странице в facebook и плакаты, которые там появляются говорят о том, что “коктейли Молотова” и горящие покрышки по прежнему рассматриваются Юлией Тимошенко, как аргумент в политической борьбе.
Переворот 2014 года Тимошенко не считает трагедией, напротив, называет те дни завоеванием свободы. А вот политиков, рождённых в те времена, и находящихся сегодня у власти на Украине, Тимошенко обвиняет в монетизации победы, в “обналичивании” результатов Майдана.
Не хочет она признавать, что и то и другое — есть звенья одной цепи, что именно то, какими были события 2014 года определило то, какими стали руководители нынешней Украины.
Всё то бедственное положение, в котором находится страна, Тимошенко списывает на жадность и коррумпированность нынешней власти, романтизируя путь, которым власть эта была получена.
Из последних обличительных речей — заявление о бегстве трудоспособного населения из страны. Лидер “Батькивщины” приводит открытые, но не афишируемые данные о том, что более 12 миллионов украинцев либо постоянно работает за границей, либо выезжает туда на время заработков, не имея достаточного дохода дома.
Учитывая, что население Украины по официальным данным немногим более 40 миллионов человек и исключая из этого числа пенсионеров и детей, можно сказать, что половина жителей страны трудится в интересах чужой экономики.
Решения проблемы не предлагается. Это лишь камень в огород нынешней власти.
А вот в вопросе обеспечения населения газом Тимошенко предлагает рецепт, который может дать ей голоса избирателей, но лишит её поддержки тех, кто оказывает как экономическое, так и политическое влияние на предвыборные процессы в стране.
Тимошенко, ссылаясь на бухгалтерские отчёты “Нафтогаза” уверяет, что стоимость тысячи кубометров газа на Украине, с учётом всех расходов и 30 процентной рентабельности, могла бы быть не выше 75 долларов. При этом, все потребности населения в газе, составляющие без малого 15 миллиардов кубометров в год могла бы удовлетворять собственная украинская добыча природного топлива, которая как раз равняется пятнадцати миллиардам.
Таким образом, нынешняя цена в 305 долларов, считает Тимошенко, завышена в 4 раза и должна быть ликвидирована, как ликвидирован должен быть и сам “Нафтогаз”.
В замерзающих украинских городах такое обещание может получить поддержку, а вот в среде тех, кто участвует в перераспределении газовых доходов — скорее нет.
Ведь в газовом тарифе не только прибыль конкретных бизнес-структур. В нём ещё и доходные статьи бюджета, только вчера принятого с огромным дефицитом, покрывать который придётся за счёт иностранных заимствований. Да и тот же МВФ повышение социальных тарифов рассматривает, как одно из условий выдачи новых и поддержки обслуживания старых кредитов.
Так что, “робингудные” намерения Тимошенко сулят и ей самой и Украине немало проблем.
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