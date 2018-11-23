Рубль дешевеет вслед за нефтью

Доллар США и евро растут на "Московской бирже". Рубль ускорил снижение к бивалютной корзине, однако лишь умеренно реагирует на обвальное падение нефти. Курс доллара США составил 66,3 рублей за доллар в 19:00 по московскому времени, что на 67,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро в это время стоил 74,67 рубля за евро, поднявшись на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) повысилась на 52,88 копейки — до 70,3 рубля.

По мнению экспертов, рубль продолжает демонстрировать относительную устойчивость относительно рынка нефти на фоне снижения санкционных рисков и отсутствия покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. В США в четверг биржи не работали по случаю Дня благодарения.

В то же время нефтяной рынок завершает в минусе уже седьмую неделю подряд. Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на 6,18 процента, до 58,73 доллара за баррель.