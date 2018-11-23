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23 ноября 201820:22

Аномальные морозы в России ударили и по людям, и по моржам

Смена времен года сопровождается в этом году аномальными погодными явлениями. В Иваново — снежная буря, а еще гром и молнии. Синоптики говорят, что такое бывает, когда циклон приближается стремительно, а вот местные жители снежной грозой напуганы.

На южном берегу Крыма такое впечатление, что море дымится. Как отмечает телеканал "Россия 1", это результат резкого похолодания сразу до минус трех. И над теплой еще водой — плотный пар.

На Колыме снег в это время норма, но не в таких количествах. Вторые сутки циклон с Охотского моря несет мощный снежный заряд. Засыпало Магадан — не пройти, не проехать.

Снегопады прошли по всей европейской части. В сугробах — Иваново, Тольятти, Киров, Ульяновск, Уфа. В Комсомольске-на-Амуре тоже погодные аномалии. Там ударили морозы до минус 25 (обычно в это время еще плюсовые температуры).

Тем временем, на острове Колючин в Чукотском море из-за таяния льдов снизилась численность тихоокеанских моржей, да и оставшиеся уже не те. По мнению ученых, изменение климата за полярным кругом привело к тому, что кромка льда отошла далеко от берега, и моржам приходится преодолевать по воде большие расстояния в поисках пищи. В результате они стремительно худеют.

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