Обвинения в адрес Путина: протест не принят

Москва не принимает протест Киева в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

Как передает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева.

Ранее президент Украины Петр Порошенко проинформировал мировую общественность о том, что рассматривает визит Путина в Крым, как "брутальное нарушение международного права" и считает, что полуостров от этого российским не будет.

Украинское министерство иностранных дел в свою очередь, выразило решительный протест, направив соответствующую ноту в МИД России.

Владимир Путин прибыл 23 ноября в Крым, где в гостиничном комплексе Ялты "Мрия" провел расширенное заседание Государственного совета, посвященное реализации задач, обозначенных в майском указе.

Перед началом заседания глава государства вместе с руководителем "Сбербанка" Германом Грефом проехал по территории комплекса на электрокаре, посетил детский парк, а затем заглянул в японский сад, где покормил с руки карпов, плавающих в пруду.