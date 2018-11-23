Гран-при Франции. Синицина и Кацалапов – вторые после ритмического танца

Во французском Гренобле проходит этап Гран-при. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место в соревнованиях танцоров –ритм-танца.

Судьи оценили выступление Виктории и Никиты в 77,91 баллов, и пока они занимают второе место. Лидируют французские танцоры Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Их результат 84,13 балла стал мировым рекордом. Третье место у канадского дуэта Пайпер Гиллес/Поль Пуарье — 74,25.

Вторая российская пара Бетина Попова/Сергей Морозов получили 63,64 балла и занимают восьмое место. Произвольная программа запланирована на субботу.