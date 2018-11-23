Интернет-пользователи обнаружили самого страшного паука

Пользователь популярного форума Reddit с ником iDrinkOxygen опубликовал фотографию жуткого "снежного" паука, которого интернет-пользователи обсуждают уже несколько. Впрочем, пытливым блогерам удалось выяснить, как паук стал столь страшным.

Кажется, что паук, обнаруженный пользователем Reddit у себя в подвале, покрыт то ли снегом, то ли паутиной, то ли какой-то слизью.

Как ни странно, такие пауки водятся не в одном подвале в мире. Один из пользователей форума прислал ролик с похожим страшным созданием, которого он обнаружил у себя в погребе.

Ответ на вопрос, что случилось с пауком, впрочем, нашелся позже.

Как пишут интернет-исследователи, перед нами паук рода Torrubiella, зараженный особым грибом. Когда паук заражается грибом, тот начинает полностью покрывать его тело.