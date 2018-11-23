Число погибших при пожаре в Москве возросло

Два человека погибли и один пострадал в пожаре на складе на северо-западе Москвы.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о том, что в ходе возгорания склада ГСМ по Волоколамскому проезду, 16, один человек погиб и трое пострадали.

Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 200 квадратных метров, которое охватило одноэтажное здание склада.