Ученые рассказали, что фильтры "Инстаграма" говорят о личности человека

Сотрудники Сонгюнгванского университета в Южной Корее провели исследование, в ходе которого выяснили, что можно сказать по фильтрам "Инстаграма" о личности человека. Ученые проанализировали 25 тысяч фото из профилей 179 добровольцев, сообщает Information Processing & Management.

Исследователи оценивали фотографии в "Инстаграме" по следующим критериям: нарциссизм, тип личности, одиночество/наличие партнера, а также популярность в соцсети. Кроме того, ученые составляли список фото, характерных для мужчин и женщин.

Выяснилось, что мужчины, как правило, придерживаются какой-либо одной цветовой гаммы или фильтра, в то время как женщины предпочитают публиковать фотографии разнообразных цветов и оттенков.

Также оказалось, что одинокие люли реже публикуют яркие снимки, чем те, кто состоят в отношениях.

Экстраверты и нарциссы, как правило, выбирают красочные фильтры.

По мнению исследователей, их работа сделает существенный вклад в развитие цветовой психологии.