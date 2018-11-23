Во Франции человек с гранатой требует встречи с Макроном

Полиция Франции начала в городе Анже операцию по обезвреживанию человека, который утверждает, что имеет при себе взрывчатые вещества, и требует, чтобы протестующих против повышения цен на топливо приняли в Елисейском дворце.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV, отмечая, что мужчина, одетый в желтый жилет, проинформировал общественность, что требует встречи президентом Франции Эммануэлем Макроном. В противном случае он угрожает взорвать гранату и другие взрывчатые вещества в сумке.

По данным BFMTV, данный человек ранее привлекался к ответственности в связи с торговлей наркотиками.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались в Пятой республике 17 ноября​​​. Движение против повышения цен бензин и дизель получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

С 1 января цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. Всего же, в течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.