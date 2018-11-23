"Театриуму на Серпуховке" 25 лет. Фотолента

23 ноября "Театриум на Серпуховке" отметил 25-летний юбилей. В рамках "Дня Терезы" с утра до вечера в режиме нон-стоп на всех сценах – основной, новой и детской гостиной - показывали семерку лучших спектаклей. Ежегодно театр посещают более 200 000 зрителей.