В Ульяновске произошла перестрелка

В Ульяновске полиция выясняет обстоятельства ЧП в одном из дворов на улице Ливанова.

Как передает телеканал "Россия 24", о конфликте с применением оружия сообщили очевидцы.

Первые кадры с места происшествия они опубликовали в социальных сетях. На них видно, что на месте — работают полицейские. А на снегу — разбросаны гильзы.

По предварительной информации повреждения получили два автомобиля. Пострадавших в результате стрельбы — нет.