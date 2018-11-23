Британским школьникам запретили отмечать Рождество

Учащимся школы Lady Lumley's School в британском городе Пикеринг запретили отмечать Рождество. По словам представителей учебного заведения, этот праздник давно утратил свой изначальный смысл и превратился в буйство консюмеризма, сообщает York Press.

О том, что Рождество нельзя праздновать, детям рассказал специально приглашенный по такому случаю мужчина в костюме Отца Рождества (британского Деда Мороза). Человек сказал, что некогда светлый праздник похоронен под "лавиной коммерции".

Учительница религиоведения, которая пригласила ряженого, заявила, что если дети все же хотят отмечать Рождество, им нужно написать ей письмо, в котором указать, почему они хотят это делать.

Родителям школьников такое решение преподавателей не понравилось. Они стали заваливать школу гневными письмами. Руководство учебного заведения, впрочем, осталось непреклонно.

"Наше решение запретить детям отмечать Рождество должно заставить их, среди прочего, задуматься о роли этого праздника в многоконфессиональном обществе", — заявил директор школы Ричард Брамли.