Задремавший водитель сбил четырех пешеходов в Ярославле

Четыре жителя Ярославля пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии в результате наезда внедорожника, водитель которого заснул за рулем и сбил людей на пешеходном переходе. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла в 16:10 в пятницу на углу Московского проспекта и улицы Гагарина. На кадрах видно, как Toyota вылетает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезается в толпу пешеходов. Двух человек отбросило в сторону, еще двух водитель провез на капоте несколько метров, после чего столкнулся с остановившимся на остановке рейсовым автобусом. Среди пострадавших оказались двое подростков, но одного из них уже отпустили домой.

"Двоих пострадавших прооперировали. У одного из них черепно-мозговая травма на уровне ушиба и перелом костей таза, у второго — перелом костей таза. Угрозы жизни нет, состояние оценивается как стабильно тяжелое. У третьего пострадавшего — ушибы и раны, состояние средней степени тяжести", — рассказали ТАСС в больнице.

Виновник аварии признался, что задремал за рулем после суток на работе. Тест показал, что в момент ДТП он был трезв.

"Просто усталость и все. В голове, знаете, сам бы лучше в столб. Людей больше жалко. Мне себя не жалко, ни машину, а людей, которые пострадали", — рассказал он корреспонденту "Вестей".