В Ливии боевики напали на пост полиции

На юго-востоке Ливии боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена на территории России) атаковали пост полиции в населенном пункте Тазербо. В ходе перестрелки погибли 7 человек, еще несколько получили ранения.

В противостоянии с боевиками полицейских поддержали местные жители. В итоге террористы оставили населенный пункт, но при отступлении взяли в заложники несколько человек, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.