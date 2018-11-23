"Урал" выиграл в Москве у "Локомотива"

Пятнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Москве. Чемпион страны "Локомотив" принимал "Урал" из Екатеринбурга и проиграл со счетом 1:2.

Первый тайм изобиловал острыми моментами, возникавшими то у одних, то у других ворот. Но либо нападающие были неточны, либо отлично действовали оба вратаря – Гильерме ("Локомотив") и Ярослав Годзюр ("Урал"). Но на 27 минуте Федор Смолов отважился на удар по воротам "Урала". Мяч угодил в штангу и отскочил в ворота. Но уже через четыре минуты гости отыгрались. Отличный удар по летящему мячу нанес капиан уральцев Денис Кулаков.

До перерыва обе команды могли забить еще, но первый тайм завершился со счетом 1:1. Через четыре минуты после возобновления встречи защитник хозяев Бенедикт Хёведес сбил в штрафной уральца Юрия Бавина. Гильерме угадал направление удара Отмана Эль-Кабира, даже коснулся мяча кончиками пальцев, но спасти "Локомотив" от второго гола не смог. А его команда не смогла отыграться и покинула поле побежденной – 1:2.

У "Локомотива" осталось 25 очков, и чемпион занимает четвертое место. "Урал" набрал 22 очка и поднялся на шестую позицию.