Российские керлингистки заняли четвертое место на чемпионате Европы

В Таллине близится к завершению чемпионат Европы по керлингу. Женская сборная России уступила в матче за третье место сборной Германии 4:7.

Наша сборная, в составе которой выступали Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, в матче за бронзовые медали проиграла немкам 4:7 (0:0, 0:4, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Таким образом, сборная России заняла итоговое четвертое место.

Финал женского турнира запланирован на субботу. В решающем матче сыграют сборные Швеции и Швейцарии.