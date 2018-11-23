КХЛ. "Авангард" потерпел поражение в Риге

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами в Хельсинки, Риги и Братиславе. Один из лидеров Восточной конференции омский "Авангард" проиграл рижскому "Динамо" 0:3.

Рижане вышли вперед на 34 минуте после броска Брендона Макмиллана. На 47 минуте Микелис Редлихс реализовал численное преимущество. Подвел итог встречи Андрис Джериньш, поразивший пустые ворота. Благодаря этому успеху "Динамо" набрало 30 очков и занимает седьмое место на Западе. У идущего вторым на Востоке "Авангарда" осталось 44 очка.

"Йокерит" не смог обыграть в Хельсинки астанинский "Барыс". Гости вели после двух периодов 1:0 благодаря голу Алихана Асетова. Брайан О'Нилл сравнял счет за десять с небольшим минут до завершения третьего периода. Основное время завершилось вничью 1:1. Не изменилась ситуация и после дополнительного периода. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Барыса" 1:0. У представителя Казахстана теперь 42 очка и четвертое место в Восточной конференции. У идущего третьим на Западе "Йокерита" 44 очка.

Подольский "Витязь" обыграл в Братиславе местный "Слован" 3:2. Хозяева уверенно побеждали 2:0 после бросков Марио Лунтера и Кейси Бейли за 12 минут до окончания третьего периода. Но в оставшееся время два гола Борны Редулича и шайба Артема Швеца-Рогового перевернули ситуацию на 180 градусов. "Витязь" набрал 28 очков и укрепился на восьмом месте в Западной конференции. 22 очка и десятое место у "Слована".