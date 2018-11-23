Жертвами ударов международной коалиции стали 10 мирных сирийцев

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по деревне Шаафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Жертвами налета стали десять мирных жителей, включая женщин и детей. По другим данным, предоставленным агентством САНА, погибших – одиннадцать.

Город Хаджин и окрестные деревни в провинции Дейр-эз-Зор регулярно подвергаются авиаударам коалиции, напоминает РИА Новости. Сирийские источники сообщают о применении коалицией белого фосфора, а также о частых жертвах среди мирного населения. Дамаск призывает ООН принять меры и прекратить незаконное пребывание международной коалиции на сирийской территории. В ответ Пентагон заявляет, что коалиция не будет раскрывать, какие именно боеприпасы используются для налетов, однако заверяет, что они соответствуют международным нормам.

С 2014 года США и коалиция проводят в Сирии и Ираке операцию, нацеленную против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Разрешения Дамаска на действия на территории Сирии у коалиции нет.