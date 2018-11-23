Евролига. "Химки" нанесли поражение "Жальгирису"

Подмосковные "Химки" одержали свою третью победу в баскетбольной Евролиге. Химчане в Каунасе нанесли поражение литовскому "Жальгирису" 84:83.

Проиграв первую четверть 19:26, российский клуб выиграл вторую и третью – соответственно 18:13 и 21:18. Заключительный период завершился вничью 26:26, что позволило "Химкам" выиграть с преимуществом в одно очко. Самым результативным в рядах победителей стал Алексей Швед – 25 очков и 10 подборов.

Эта победа стала для "Химок" третьей в девяти матчах Евролиги. 30 ноября подмосковный клуб сыграет дома с греческим "Олимпиакосом".