Следком опубликовал кадры с места гибели пилота Пешкова и морпеха Позынича в Сирии

Следственный комитет опубликовал кадры с места гибели российского пилота Олега Пешкова и морпеха Александра Позынича. Оба были убиты в Сирии в 2015 году, напоминает телеканал "Россия 24".

Личности всех 9 боевиков, причастных к этому преступлению, установлены. Басманный суд Москвы заочно арестовал подозреваемых.

Три года назад российский Су-24 был сбит над Латакией. Летчики катапультировались, но по ним открыли огонь боевики. Командир экипажа Олег Пешков погиб, штурман Константин Мурахтин выжил. Его обнаружил российский спецназ, но во время спасательной операции погиб морской пехотинец Александр Позынич.