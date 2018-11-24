Забастовки, давка и очереди: по миру прокатилась "Черная пятница"

Кому — "Черная пятница", а кому — лучший день для забастовки. Тысячи рабочих покинули офисы и склады компании Amazon — одной из крупнейших по продажам в Интернете. Массовый протест организовали в филиалах Испании, Германии, Польши. Работники требуют улучшений условий труда. День выбрали неслучайно: количество заказов в "Черную пятницу" — колоссальное.

В США этот день традиционно стал днем длинных очередей и давки, передает телеканал "Россия 24". Похожая картина и в других странах. В ЮАР посетители готовы были буквально идти по головам. А вот канадцы, наоборот, демонстративно заходили в торговые центры не торопясь — под аплодисменты благодарных продавцов.