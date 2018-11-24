Гран-при Франции. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы

В Гренобле продолжается Гран-при Франции по фигурному катанию. Выполнили короткую программу спортивные пары. На первом месте российский дуэт Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Судьи оценили выступления Александры и Дмитрия в 68,83 балла. Второй результат у пары из КНДР Рем Тхэ Ок/Ким Джу Сик — 67,18. НА третьем месте французские фигуристы Ванесса Джеймс/Морган Сипре — 65,24.

Показательные выступления спортивных пар запланированы на субботу.