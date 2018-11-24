Посетитель московского магазина открыл стрельбу из-за ссоры с охранником

В магазине, расположенном на Коровинском шоссе (север Москвы) посетитель устроил стрельбу после ссоры с охранником. Предположительно, для стрельбы он использовал пневматическое оружие.

Злоумышленнику удалось скрыться на такси, передает ТАСС. Пострадавших нет.