На севере Москвы эвакуируют гостиницу из-за угрозы взрыва

На севере Москвы эвакуируют гостиницу после сообщения об угрозе взрыва. Об этом СМИ сообщил осведомленный источник.

Как уточняется анонимное сообщение поступило в отеле "Молодежный", расположенном по адресу Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1.

Постояльцев и сотрудников гостиницы эвакуировали. В настоящее время на месте находятся экстренные службы города, передает агентство "Интерфакс".