Минюст Украины отобрал у УПЦ Почаевскую лавру

Министерство юстиции Украины лишило Украинскую православную церковь права пользоваться зданиями Почаевской лавры. То есть, по сути, отобрало ее.

Храмовый комплекс в Почаеве - крупнейший на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской Лавры, напоминает телеканал "Россия 24". В Московском патриархате уже отреагировали на решение украинского министерства юстиции, назвав его началом масштабного давления на каноническую церковь.

Ситуация с церковной собственностью обострилась после того, как киевские власти, а также те религиозные структуры, которые в православном мире считаются раскольническими, заявили о намерении получить от Константинополя томос об автокефалии и создать на Украине некую единую поместную церковь.