В Москве были ложно "заминированы" Киевский вокзал, Большой театр и отель

За ночь столичные правоохранители приняли три сигнала об угрозе взрыва. Аноним "заминировал" отель "Молодежный" на севере Москвы. Еще одно сообщение об угрозе взрыва относилось к Киевскому вокзалу. Третье касалось Большого театра.

Ни одно из сообщений не подтвердилось, передает ТАСС. Объекты были проверены сотрудниками правоохранительных органов, в том числе кинологами.