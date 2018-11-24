На западе Англии 120 человек были эвакуированы с ледового катка из-за пожара

На западе Великобритании в графстве Сомерсет около 120 человек были эвакуированы с ледового катка в комплексе развлечений Tropicana на приморском курорте Уэстон-сьюпер-Мэр вечером в пятницу, 23 ноября. О происшествии СМИ сообщила пожарно-спасательная служба округа Эйвон.

Как уточняется, к настоящему времени пожар удалось потушить. Одну женщину пришлось госпитализировать из-за отравления угарным газом, передает ТАСС. Спасатели не рассказали, какие части комплекса оказались охвачены пламенем и что послужило причиной возгорания на катке. В борьбе с огнем принимали участие шесть пожарных расчетов.

Город Уэстон-сьюпер-Мэр, расположенный менее чем в 30 километрах от Бристоля, является одним из наиболее известных и крупных курортов на берегу Бристольского залива. Загоревшийся комплекс Tropicana расположен на морской набережной и очень популярен у горожан и туристов.