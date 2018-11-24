Угроза взрыва в московском отеле "Молодежный" оказалась ложной: в здании не найдено никаких опасных предметов. Отель был обследован правоохранителями, в том числе кинологами, передает ТАСС. В настоящее время он работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в отель "Молодежный", находящийся по адресу Дмитровское шоссе, 27, корпус 1, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. В результате гости и персонал отеля были эвакуированы.