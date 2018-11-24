Димитрис Итудис: пусть проигрыш "Будучности" послужит ЦСКА уроком

Чемпион России по баскетболу ЦСКА потерпел первое поражение в групповом турнире евролиги. Армейцы уступили в гостях черногорской "Будучности" 92:93.

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис заявил, что поражение станет уроком для его команды. " Я предупреждал игроков еще до матча, что нас ждет опасный матч. И говорил команде при счете 11:0, что необходимо защищаться. Но не получилось донести это. Наверно, ребята решили на уровне подсознания, что это глупо — говорить про защиту в такой ситуации. Поражение нам только поможет, будет хорошим уроком. Мы теперь убедимся на живом примере, а не в теории, что можно проиграть, если не выкладываться", — приводит слова Итудиса РИА Новости.

"Будучность" заслужила победу. Ира была равной. Все могло кончиться иначе. Мы покидаем Черногорию с горьким чувством. С самого начала контролировали игру, но растеряли все преимущество в третьей четверти. "Будучность" забивала очень много трехочковых", — заявил Итудис после игры.