Пожар в жилом доме в центре Москвы: один человек погиб, двое пострадали

В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб один человек и двое пострадали. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

Как уточняется, пожар произошел в квартире жилого дома, расположенного по адресу Мытная улица, дом 27. Общая площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из горящего здания 25 человек.

К настоящему времени пожар потушен, передает ТАСС.