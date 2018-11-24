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24 ноября 201803:32

Пожар в жилом доме в центре Москвы: один человек погиб, двое пострадали

"Мобильный репортёр"

В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб один человек и двое пострадали. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

Как уточняется, пожар произошел в квартире жилого дома, расположенного по адресу Мытная улица, дом 27. Общая площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из горящего здания 25 человек.

К настоящему времени пожар потушен, передает ТАСС.

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