Гол и пас Овечкина помогли "Вашингтону" выиграть у "Детройта"

После однодневного перерыва возобновился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В программе 15 матчей. Некоторые уже успели завершиться.

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграл "Детройт Ред Уингз" 3:1. Пропустив шайбу в первом периоде, столичный клуб ответил тремя. Александр Овечкин оказался причастен к двум голам. Он помог Тому Уилсону сравнять счет на 32 минуте, а в третьем периоде отличился сам. На счету капитана "Вашингтона" теперь 16 заброшенных шайб и 10 точных передач.

В трех случаях потребовалось дополнительное время. Так "Анахайм Дакс" дома выиграл у "Эдмонтон Ойлерз" 2:1, "Баффало Сэйбрз" на своей площадке одолел "Монреаль Канадиенс" 3:2, а "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях был сильнее "Нью-Джерси Дэвилз" 4:3. "Филадельфия Флайерз" у себя обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" 4:0, а "Миннесота Уайльд" – "Виннипег Джетс" 4:2.