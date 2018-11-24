В Москве эвакуировали Киевский вокзал из-за угрозы взрыва

В Москве правоохранители проверяют Киевский вокзал на наличие опасных устройств. Им помогают подразделения МЧС России. Всех людей из здания вокзала эвакуировали в целях безопасности. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах города.

Ранее СМИ писали об эвакуации отеля "Молодежный", находящегося по адресу Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1, после анонимного сообщения об угрозе взрыва. В ходе проверки в здании не было обнаружено никаких опасных предметов.