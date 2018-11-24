"Книг не хватает": Вышинский рассказал о своей жизни в украинском СИЗО

Журналист Кирилл Вышинский, находящийся в украинском СИЗО, рассказал о своих занятиях и отношениях с сокамерниками. Он – единственный, кто находится в изоляторе с "политической" статьей – руководитель портала РИА Новости Украина был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Киевские власти подозревают его в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему могут присудить до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время его арест продлен до 28 декабря.

Условия содержания в СИЗО нормальные, рассказал Вышинский, "даже лучше общих", если сравнивать с херсонским СИЗО, где он находился сначала. У всех его соседей – первое попадание в тюрьму. "Отношения ровные", — говорит Вышинский. Он рассказал, что до него в этой камере сидели крымские пограничники, затем их обменяли. Также в этом СИЗО была девочка из Крыма, которую посадили за участие в комиссии на референдуме о независимости полуострова в 2014 году.

Журналист рассказал, что много читает – Толстого, Достоевского, Фазиля Искандера, Стругацких, Евтушенко, Пастернака. Также он читает книги по истории, что очень интересно в условиях современной Украины. "Очень много интересных и неожиданных параллелей", — говорит Вышинский. "Но книг не хватает", — признает журналист, добавляя, что прочел "Войну и мир" за три недели. Он постоянно просит друзей и супругу принести книги, в частности – о медиа и современных информационных технологиях. Вышинский также занимается английским языком по учебникам и книгам, переданным друзьями.

Кирилл Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Он хочет отказаться от украинского гражданства. Путин заявил, что Вышинский арестован за прямую профессиональную деятельность, и назвал ситуацию беспрецедентной. Россия направила Украине ноты протеста и потребовала прекратить насилие над журналистом.

Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, выразил серьезное беспокойство в связи с заключением под стражу Вышинского. Он заявил о разочаровании в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что все государства-участники организации, в числе которых присутствует и Украина, не должны вмешиваться в работу СМИ и соблюдать международные стандарты.