18,5 тысячи жителей Курска остались без теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе

В Курске повреждение трубопровода вызвало нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения в 72 домах, в которых проживают порядка 18,5 тысячи человек. Такие данные сообщили представители ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики России.

Как уточняется, прекращено теплоснабжение горячее водоснабжение в 72 многоквартирных домах и в девяти социально значимых объектах. Повреждение подающего трубопровода на Курской ТЭЦ Северо-Западного района было зафиксировано днем 23 ноября. В 23:30 поврежденный участок трубопровода был отключен, передает ТАСС.

В аварийно-восстановительных работах принимают участие 22 человека и четыре единицы специальной техники. Предполагается, что работы будут завершены в 8 часов утра в воскресенье, 24 ноября.