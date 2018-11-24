Тема:
Нефть и газ 25 минут назад
24 ноября 201805:02
На рынке нефтяных фьючерсов США образовался "крест смерти"
Агентство Bloomberg рассказало о "кресте смерти" (death cross), который образовался на рынке нефтяных фьючерсов США. Впервые с июня прошлого года 50-дневный скользящий средний уровень цены фьючерсов на нефть WTI упал ниже среднего значения за 200 дней. Это и есть "крест смерти", видимый на графике, отображающем оба эти показателя.
Цена фьючерсов марки WTI упала до 50,92 доллара за баррель, напоминает РИА Новости. За неделю техасская нефть подешевела на 10 процентов, а нефть марки Brent – на 12 процентов. При этом "крест смерти" в ценах на североморскую нефть не наблюдался.
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