Павел Колобков намерен приобщить к спорту 55% россиян

Министр спорта России Павел Колобков прибыл во Владивосток, чтобы дать старт эстафете огня зимней Универсиада 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Во время пребывания в Приморье Колобков заявил, что в 2024 году нужно добиться вовлечения к занятиям спортом 55% населения страны.

"В последних четыре года к комплексу ГТО присоединилось около 10 миллионов человек. Комплекс ГТО рассматривается нами, как важнейший, главный проект, направленный на вовлечение граждан к активным занятиям спортом. К 2024 году мы должны добиться массового вовлечения граждан. Более 55% граждан должны заниматься спортом", — приводит слова министра РИА Новости.

Во Владивостоке Павел Колобков принял участие награждения знаками ГТО. "Для министерства спорта Приморье является важным опорным регионом, особенно учитывая, что в ближайшие годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоится несколько крупных международных соревнований", — сказал министр спорта.