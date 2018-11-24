Совбез ООН сделал исключение в санкциях против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Корей. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Как уточняется, Южная Корея запросила возможность доставки в страну топлива и других материалов, необходимых для проведения оценки состояния железных дорог Корей в месте их соединения. Комитет Совета Безопасности одобрил исключение в пятницу, 23 ноября.

Власти КНДР и Республики Корея договорились провести церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог в конце ноября – начале декабря текущего года. Предполагалось, что в конце октября начнется проведение оценочных работ состояния путей в западной части, а в начале ноября – в восточной части приграничных районов, передает РИА Новости.