Лицеисты из Санкт-Петербурга победили на Всемирной олимпиаде роботов

Российские школьники из Санкт-Петербурга заняли первое место на Всемирной олимпиаде роботов в Таиланде, опередив соперников из Германии и США. Всего соревновались почти 500 команд из десятков стран. Какой проект позволил россиянам победить?

Среди туристов рейса Бангкок — Санкт-Петербург эти пассажиры выделяются сразу. Заметно, что в Таиланде им было явно не до отдыха. За спиной рюкзаки, набитые проводами и электроникой. В руках — заветный кубок и медали. Четыре года подряд российская команда берет золото на Всемирной олимпиаде по робототехнике.

"Это сложное достижение, нам пришлось много работать. Последние дни было особенно тяжело — мы работали до поздней ночи. Но теперь мы знаем, что это было не зря", — рассказывает ученик лаборатории непрерывного математического образования Александр Тюльпанов.

Олимпиада по робототехнике — это соревнования, в которых участвует полторы тысячи талантливых ребят из более чем 60 стран мира. И практически каждый год Россия — в лидерах. В этот раз участникам было предложено подумать, как с помощью роботов можно улучшить качество питания и обеспечить продовольственную безопасность планеты.

Все проекты российских конструкторов и программистов создаются в творческой лаборатории робототехники Университета ИТМО. При этом каждая разработка имеет практическое применение. Например, робот может самостоятельно собирать и продавать ягоды.

Российская команда состояла из трех человек. Все они являются учениками лицеев Санкт-Петербурга. На Олимпиаде в Таиланде россияне представили проект, который в будущем наверняка облегчит жизнь многим дачникам — это "умная" грядка. При помощи камеры и нейронной сети робот поливает, выращивает и собирает созревшие ягоды. Человеку остается лишь отслеживать весь процесс в специальном приложении на смартфоне.

"В проекте есть нейронная сеть, то есть модель человеческого мозга, которая позволяет определить состояние клубники — например, здоровая она, спелая, испорченная. Или это не клубника вовсе, а красный клоунский нос", — объясняет ученик президентского физико-математического лицея Дмитрий Харлапенко.

Сборная петербургских лицеистов опередила команды из Германии и США. При этом жюри оценивало не только идею робота, но и простоту использования. Здесь юные конструкторы совершили серьезное открытие -- придумали мягкие силиконовые элементы, которые не мнут ягоды, а срывают их с грядки свежими.