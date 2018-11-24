Огонь зимней Универсиады пронесли по улицам Владивостока

Эстафета огня зимней Универсиады-2019 добралась до Приморья. Факел пронесли по улицам Владивостока.

Первый отрезок пробежал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Также среди участников — глава дирекции Универсиады Максим Уразов, студенты, спортсмены и волонтеры. В общей сложности участники эстафеты пробежали по городу чуть более шести километров.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, напоминает телеканал "Россия 24". Спортсмены разыграют 76 комплектов наград.