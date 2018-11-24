Учения "Индра-2018": спасение заложников

Военные России и Индии на совместных учениях "Индра-2018" освободили заложников, которых террористы захватили в жилом доме. Сначала разведчики каждой из стран поочередно выполняли свои задачи, показывая коллегам тактику борьбы с боевиками. Затем уже общими усилиями была спланирована и проведена операция по блокировке дома, освобождению заложников и ликвидации террористов.

Впереди у военных — основной этап учений. На нем они отработают совместные действия по борьбе против экстремистов в населенном пункте. Учения "Индра-2018" стартовали 18 ноября и продлятся до 28 ноября, напоминает телеканал "Россия 24".