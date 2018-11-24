Караван мигрантов на границе с США: ситуация накаляется

В мексиканской Тихуане прошли новые акции протеста мигрантов из Центральной Америки. Люди собрались возле КПП на границе с США и призвали власти обеих стран ускорить процесс предоставления убежища. Митингующие вели себя мирно, стражи порядка в ситуацию не вмешивались.

Впрочем, на случай, если ситуация выйдет из-под контроля, американские пограничники провели учения. В частности, они отработали сценарий стихийного штурма беженцами одного из КПП.

Меры вынуждены принимать и власти Тихуаны. Мэр города объявил гуманитарный кризис, напоминает телеканал "Россия 24". Чтобы снизить напряжение, для мигрантов подготовили несколько тысяч рабочих мест. Местные жители объясняют журналистам, почему беженцам не оказали радушного приема. По их словам, виной всему — поведение и требования со стороны участников так называемого каравана мигрантов.