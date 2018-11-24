Расследование мифического вмешательства России в выборы США продлится еще полгода

Расследование предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы продлится еще минимум полгода.Об этом заявил председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр.

Комитету потребуется около шести месяцев для составления итогового доклада, сообщает телеканал "Россия 24". В настоящее время следователи продолжают допрашивать свидетелей. А что касается открытых слушаний, то они, по мнению чиновника, не нужны.