К зимнему сезону в Москве откроют более 1400 катков

Парки Москвы открывают зимний сезон. В столице залили 120 катков с искусственным льдом.

Один из главных — в Парке Горького — уже готов принимать посетителей. Каток считается самым большим в Европе. Его площадь — 18 тысяч квадратных метров, одновременно здесь могут кататься 6 тысяч человек. Прокатные павильоны оформлены в стиле фабричных цехов, а центр катка украшен инсталляцией из тысячи труб.

Впервые в этом году залили площадку вокруг ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. Каток откроется через несколько дней. Специалистам осталось лишь отполировать лед, передает телеканал "Россия 24".

Всего зимой будут работать более 1400 катков. С наступлением постоянной минусовой температуры откроются площадки с натуральным покрытием. Все они будут оснащены необходимой инфраструктурой. Это освещение, пункты проката, медицинской помощи, питания, раздевалки, туалетные модули.