В Чехии митингующие требуют отставки действующего правительства

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Праге. Главное требование митингующих — отставка правительства во главе с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Поводом стало голосование в нижней палате чешского парламента, передает телеканал "Россия 24". Там отклонили инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия Кабинету министров.

Противники власти считают, что Бабиш должен оставить пост в связи с чередой скандалов. Речь идет о подозрениях в финансовых махинациях, а также о якобы организованном им похищении собственного сына.

Не считая нескольких стычек с полицией, в целом акция прошла спокойно.